AccueilATPATP - FinalsAlerte pour Alcaraz lors de sa finale contre Sinner
ATP - Finals

Alerte pour Alcaraz lors de sa finale contre Sinner

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

98

Inquiétude pour Carlos Alcaraz. 

À 5–4 en sa faveur face à Jannik Sinner en finale du Masters, l’Espagnol a demandé l’in­ter­ven­tion du physiothérapeute. 

Il s’est ensuite fait masser la cuisse droite pendant plusieurs minutes avant de reprendre sa place sur le court. 

À suivre même si Alcaraz ne semble pas impacté pour le moment. 

Publié le dimanche 16 novembre 2025 à 19:15

Article précédent
Sinner, en discus­sion avec Alcaraz et l’ar­bitre : « Que se passe‐t‐il cette semaine, cela s’est produit telle­ment de fois »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.