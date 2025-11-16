Inquiétude pour Carlos Alcaraz.

À 5–4 en sa faveur face à Jannik Sinner en finale du Masters, l’Espagnol a demandé l’in­ter­ven­tion du physiothérapeute.

Il s’est ensuite fait masser la cuisse droite pendant plusieurs minutes avant de reprendre sa place sur le court.

Carlos Alcaraz is being worked on by the physio in his match against Jannik Sinner at the ATP Finals in Turin.



Looks like a hamstring issue.



Hopefully it's not too serious. ❤️‍🩹

À suivre même si Alcaraz ne semble pas impacté pour le moment.