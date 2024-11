Alors que Jannik Sinner parti­cipe au Masters en risquant toujours une suspen­sion d’un à deux ans suite à l’appel de l’Agence mondiale anti­do­page (AMA) auprès du Tribunal arbi­tral du sport (TAS), l’an­cien joueur irlan­dais, Conor Niland (ex‐129e mondial), auteur du livre « The Racket », a partagé une réflexion autour de cette affaire. Des propos rapportés par Tennis365.

« J’ai regardé Sinner rece­voir son trophée de numéro 1 mondial et il y a un léger point d’in­ter­ro­ga­tion concer­nant l’appel de l’AMA et la contro­verse sur les tests anti­do­pages posi­tifs. Je pense qu’il n’a pas eu de chance. Je ne pense pas qu’il se soit dopé, mais il doit y avoir beau­coup de choses qui se passent pour lui en ce moment avec cette affaire en cours. J’ai vu sa mère pleurer dans la foule quand il a reçu le prix de fin d’année et je me suis demandé si… Je suis sûr qu’il se passe beau­coup de choses en coulisses, dans le clan Sinner au sens large. Je dirais que tout ce bruit des derniers mois leur a fait beau­coup de mal. »