Qualifié pour le Masters, Novak Djokovic a préféré déclaré forfait et mettre un terme à saison (en évoquant une bles­sure), afin de se reposer et revenir au top de sa forme en 2025. Une sage déci­sion pour le jour­na­liste Benoît Maylin, qui prédit une année prochaine proli­fique pour le Serbe.

« Mais il est où Djokovic ? Parce qu’il était qualifié pour le Masters. Du coup, ça cause ! ‘Le gars est cramé, plus motivé. Il ne gagnera même plus de Grand Chelem’. Stop ! On parle de Novak. Et on a tendance à oublier qu’en 2023, il a été mons­trueux pour remporter trois des quatre Grands Chelems, plus le Masters, qu’il n’avait pas réussi à faire depuis 2015. Cette année, malgré une opéra­tion du genou, il voulait à tout prix l’or autour du cou. Et il l’a fait. Ce titre olym­pique, derrière lequel il cour­rait depuis 2008, l’a vidé émotion­nel­le­ment. Il lui fallait recharger ses batte­ries. Djokovic sait que son temps est compté, il aura 38 ans le 22 mai prochain. Alors il a préféré couper pour se régé­nérer. Et je vous fiche mon billet qu’il sera à nouveau très dange­reux en 2025. Jusqu’à gagner un 25e titre du Grand Chelem ? Oui. Et pour­quoi pas un 26e ? Il n’y a plus beau­coup de favoris sur terre, ni sur gazon, donc vous voyez où je veux en venir… »