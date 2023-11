Beaucoup se ques­tions se posent autour de l’état de forme de Carlos Alcaraz, auteur d’une fin de saison compli­quée, avant son premier match de poule au Masters à Turin contre Alexander Zverev.

Au micro d’Eurosport, Alex Corretja a tenté d’ex­pli­quer cette baisse de régime.

« Carlitos a connu une saison incroyable. Il a tout donné pendant la saison sur terre battue, puis il a terminé en beauté à Wimbledon, en gagnant égale­ment au Queen’s. Je pense que c’est là qu’il a atteint son apogée. Il avait encore la moti­va­tion et le vent dans le dos suite à son sacre à Wimbledon avant d’aller aux États‐Unis. Je pense que la finale à Cincinnati contre Djokovic, où il a tout donné et a fini par perdre, l’a un peu blessé dans le sens où il a fait de son mieux et n’a pas été récom­pensé. Ensuite, en demi‐finale de l’US Open, il a été un peu surpris par la façon dont Daniil a joué contre lui. À partir de là, je pense qu’il s’est un peu effondré menta­le­ment. Physiquement… Je ne l’ai pas vu s’amuser sur le court. Mais je pense qu’il est rentré chez lui et je sais qu’il s’est très bien entraîné. »