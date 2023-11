Le tennis cana­dien sur le toit du monde.

Grâce au succès en simple de Marina Stakusic (18 ans et 261e) et Leylah Fernandez contre Martina Trevisan et Jasmine Paolini, le Canada, déjà tenant du titre de la Coupe Davis, a remporté la Billie Jean King Cup.

Canada’s Men’s Team won Davis Cup in 2022 and now their Women’s Team has won the Billie Jean King Cup 🔥



Can they win the United Cup ? 👏#Canada #DavisCup #BillieJeanKingCup #Tennis pic.twitter.com/J299cQl3NU — Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis) November 13, 2023

De quoi réjouir un certain Milos Raonic.

Canada is world champs in both men’s and women’s tennis at the same time. Who would have thought it 13 years ago!!!

Congrats on winning the Billie Jean King cup!! Beyond proud!!! — Milos Raonic (@milosraonic) November 12, 2023

« Le Canada est cham­pion du monde de tennis masculin et féminin en même temps. Qui l’au­rait cru il y a 13 ans !!! Félicitations pour avoir gagné la coupe Billie Jean King ! Je suis très fier !!! », a écrit l’ex‐3e mondial.