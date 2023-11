Novak Djokovic continue de grap­piller tous les records du tennis et notam­ment ceux de Roger Federer.

En battant Holger Rune dimanche au Masters de Turin, le Serbe a remporté sa 14e victoire de la saison face à un top 10. Un record pour un joueur de plus de 35 ans qu’il partage désor­mais avec son ancien rival suisse.

14 – With his 14th ATP top 10 win of 2023, Novak Djokovic has equalled Roger Federer for the most top 10 wins in a calendar year among players aged 35+ since the ATP rankings were first publi­shed in 1973. Indomitable.#NittoATPFinals | @DjokerNole @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/sZI7Fwc8rb