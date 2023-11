Lorsque Zverev a chuté contre Alcaraz lundi à Turin, tous les obser­va­teurs ont logi­que­ment pensé à sa terrible bles­sure contre Rafael Nadal en demi‐finales de Roland‐Garros, qui l’avait tenu éloigné du circuit pendant plus de six mois.

Mais en confé­rence de presse après sa victoire contre le numéro 2 mondial, le lançant parfai­te­ment dans sa poule au Masters, l’Allemand s’est voulu rassurant.

« Ma cheville n’a pas tourné je l’ai tout de suite senti. J’ai juste glissé et je me suis pincé le talon d’Achille. J’ai eu mal pendant une ou deux minutes, comme quand on se cogne le coude sur le nerf. Ce n’était pas agréable mais je savais que ça irait. Et, non, je n’ai pas repensé à qui s’est passé car je savais que ma cheville n’avait pas tourné, c’était complè­te­ment diffé­rent. J’ai juste glissé », a déclaré le 8e mondial qui rejouera mercredi contre Daniil Medvedev.