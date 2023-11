Vainqueur dimanche à Turin d’un septième titre au Masters, Novak Djokovic a rejoint dès lundi l’équipe Serbe à Malaga pour l’ob­jectif majeur de sa fin de saison : la Coupe Davis. L’homme aux 24 titres du Grand Chelem repart déjà au combat ce jeudi avec un quart de finale contre la Grande‐Bretagne.

« Je suis arrivé ici dès le lende­main, le lundi, donc même si c’était très agréable d’avoir mes enfants avec moi, je n’ai pas vrai­ment eu le temps de faire la fête. J’ai eu un jour et demi de repos et j’ai commencé très vite à m’en­traîner. Mais c’est la dernière semaine de la saison. Et je suis enthou­siaste car je joue un très bon tennis depuis quatre mois. Je ne pour­rais pas être plus heureux de mes perfor­mances en demi‐finales et en finale à Turin (contre Alcaraz et Sinner, ndlr) et j’es­père que je porterai cette énergie et ce niveau de perfor­mance en Coupe Davis. Comme je l’ai dit en début de la saison, la Coupe Davis a été et reste l’un de mes plus grands objec­tifs », a déclaré Nole en confé­rence de presse.