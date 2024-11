Qualifié dans le dernier carré du Masters, après avoir terminé deuxième de sa poule derrière Jannik Sinner, Taylor Fritz a fait passer un message à ses détracteurs.

« Je pense que personne ne sera assez consi­déré sans avoir gagner de Grand Chelem. Je pense que j’ai proba­ble­ment montré au fil des ans que j’avais les meilleurs résul­tats. Si les gens ne pensent pas que je suis assez bon pour gagner un tournoi du Grand Chelem, ils se tour­ne­ront vers des joueurs plus jeunes qu’ils estiment avoir plus de poten­tiel. J’ai montré pour­quoi j’étais le meilleur Américain ces deux dernières années, un peu chaque année, avec mes résul­tats. Je laisse mes résul­tats parler d’eux‐mêmes. Si cela ne suffit pas aux gens, c’est comme ça. Certains préfèrent les gens qui ont des jeux plus flashy. »