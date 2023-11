Le format parti­cu­lier et unique du Masters, composé de deux poules de quatre, offre parfois des situa­tions un spéciales, comme lors­qu’un joueur est déjà qualifié, ou éliminé, avant son dernier match de poule.

Tombeur d’un Daniil Medvedev juste­ment déjà qualifié ce vendredi, Carlos Alcaraz a obtenu son ticket pour le dernier carré du Masters en s’emparant même de la première place du groupe.

Aux commen­taires sur Eurosport, Justine Henin a exprimé ses doutes concer­nant l’im­pli­ca­tion du Russe qui avait pour­tant annoncé vouloir s’ins­pirer de Djokovic l’année dernière et donner son maximum.

« Le côté un peu sombre de cette journée, c’est que le Zverev‐Rublev de ce soir sera un match sans enjeu. Et le deuxième point négatif, c’est un Daniil Medvedev déce­vant. Je ne vais pas dire que Medvedev a été absent mais il n’a pas su rester dans le combat. Il y a ce contexte très parti­cu­lier. Certains arrivent à le gérer d’une autre manière. Quand on enten­dait ses propos, on sentait son ques­tion­ne­ment mais c’était moins convain­cant que si on avait dû entendre un Sinner sur cette question‐là. Évidemment, Carlos Alcaraz était aussi incroya­ble­ment déter­miné. Il a fait la diffé­rence en faisant monter la pres­sion à certains moments dans ce match il a aussi été aidé par un Daniil Medvedev moins incisif, moins combatif », a estimé la septuple lauréate en Grand Chelem.

A noter que Carlos Alcaraz retrou­vera donc en demi‐finales à Turin le deuxième de l’autre poule, Novak Djokovic, tandis que Medvedev affron­tera Jannik Sinner. Un dernier carré de rêve.