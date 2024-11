Alors qu’Andrey Rublev va affronter Carlos Alcaraz ce mercredi à Turin pour son deuxième match de poules du Masters, après sa défaite contre Alexander Zverev, Andy Roddick a réagi aux images d’au­to­mu­ti­la­tion sur le court de plus trop récur­rentes de l’ac­tuel 5e joueur mondial, encore en sang à Bercy fin octobre.

« Je regarde ses excès de colère et je ne trouve pas ça drôle. J’aime beau­coup Andrey Rublev. Tout le monde dans le vestiaire aime beau­coup Andrey Rublev. C’est l’un des joueurs les plus appré­ciés du circuit. Ce n’est pas comme si nous nous en prenions à Rublev, cela vient d’un réel souci. Et si vous vous frap­piez vous‐même, vous rece­vriez un aver­tis­se­ment ? Si vous cassez votre raquette sur le court, vous avez droit à un aver­tis­se­ment, mais j’ai le senti­ment que casser sa raquette sur le court est un moindre mal par rapport à l’au­to­mu­ti­la­tion sur le terrain », a estimé l’an­cien numéro 1 mondial dans des propos rapportés par Tennis365.