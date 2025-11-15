Interrogé sur le format de la Coupe Davis, Jannik qui sera absent à Bologne a fait un beau résumé de la situation.
« La Coupe Davis est un sujet très intéressant. Chaque joueur a son propre avis. Je pense qu’avec un calendrier comme celui de la Coupe Davis, il est difficile d’avoir chaque année les meilleurs joueurs du monde de chaque pays. Ce que j’aimerais, ce que j’envisage pour l’avenir, c’est que la Coupe Davis se déroule sur deux ans. On pourrait ainsi programmer les demi‐finales en début d’année et la finale en fin d’année. Ce serait bien aussi de pouvoir choisir le stade, faire le tirage au sort, etc., et de vendre les billets. Par exemple, si on joue à Bologne, avec le match Australie‐États‐Unis, il y aura forcément des spectateurs. Je ne dis pas le contraire. Mais en même temps, pourquoi ne pas en faire une véritable compétition de Coupe Davis ? Malheureusement, je n’ai jamais joué la Coupe Davis, la vraie, celle qui se joue à l’extérieur, en Argentine ou au Brésil, où tout le stade est pour l’équipe adverse. C’est ça, la Coupe Davis, vous voyez ? En même temps, comme je l’ai dit, il est possible que l’Australie affronte les États‐Unis l’année prochaine, peut‐être à Bologne. On ne retrouve pas l’ambiance de la Coupe Davis. C’est tout »
Publié le samedi 15 novembre 2025 à 11:11