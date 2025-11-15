AccueilATPATP - FinalsSinner veut vivre des émotions fortes : "Malheureusement, je n'ai jamais joué...
Sinner veut vivre des émotions fortes : « Malheureusement, je n’ai jamais joué la Coupe Davis, la vraie, celle qui se joue à l’ex­té­rieur, en Argentine ou au Brésil, où tout le stade est pour l’équipe adverse. C’est ça, la Coupe Davis, vous voyez ? »

Interrogé sur le format de la Coupe Davis, Jannik qui sera absent à Bologne a fait un beau résumé de la situation.

« La Coupe Davis est un sujet très inté­res­sant. Chaque joueur a son propre avis. Je pense qu’avec un calen­drier comme celui de la Coupe Davis, il est diffi­cile d’avoir chaque année les meilleurs joueurs du monde de chaque pays. Ce que j’ai­me­rais, ce que j’en­vi­sage pour l’avenir, c’est que la Coupe Davis se déroule sur deux ans. On pour­rait ainsi programmer les demi‐finales en début d’année et la finale en fin d’année. Ce serait bien aussi de pouvoir choisir le stade, faire le tirage au sort, etc., et de vendre les billets. Par exemple, si on joue à Bologne, avec le match Australie‐États‐Unis, il y aura forcé­ment des spec­ta­teurs. Je ne dis pas le contraire. Mais en même temps, pour­quoi ne pas en faire une véri­table compé­ti­tion de Coupe Davis ? Malheureusement, je n’ai jamais joué la Coupe Davis, la vraie, celle qui se joue à l’ex­té­rieur, en Argentine ou au Brésil, où tout le stade est pour l’équipe adverse. C’est ça, la Coupe Davis, vous voyez ? En même temps, comme je l’ai dit, il est possible que l’Australie affronte les États‐Unis l’année prochaine, peut‐être à Bologne. On ne retrouve pas l’am­biance de la Coupe Davis. C’est tout »

