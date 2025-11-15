Avant d’affronter Taylor Fritz si on exclut logiquement la Laver Cup, Alex de Minaur présentait un bilan très peu reluisant face au Top 10 avec quand même 16 défaites de suite. Et pourtant il a suffi d’un succès face à Fritz pour parvenir à se hisser dans le dernier carré du Masters, certains y verront un signe du destin, d’autres une vraie aberration..
📊 Les 16 derniers matchs d’Alex De Minaur 🇦🇺 face au Top 10 :— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) November 11, 2025
❌ Zverev
❌ Sinner
❌ Medvedev
❌ Fritz
❌ Fritz
❌ Sinner
❌ Sinner
❌ Alcaraz
❌ Rublev
❌ Alcaraz
❌ Djokovic
❌ Shelton
❌ Sinner
❌ Sinner
❌ Alcaraz
❌ Musetti 🆕
✍️ Hors Laver Cup pic.twitter.com/PkvCFtXCWO
De toute façon, on va vite le savoir puisque l’Australien va affronter Sinner. Un adversaire qu’il a rencontré 12 fois pour 12 défaites. Sur ces 12 duels, Alex a remporté deux sets…
Espérons que lors de cette demi‐finale, les débats ne soient pas trop déséquilibrés car cela enlèverait encore plus de crédit à un circuit en plein chamboulement où certains choix de l’ATP ont boulversé un équilibre même si Alex n’est bien sûr pas là par hasard.…
Publié le samedi 15 novembre 2025 à 11:45