ATP - Finals

Alex De Minaur, 16 défaites de suite et une légi­ti­mité plus que fragile avant d’affronter Jannik Sinner en demi‐finales

Jean Muller
Par Jean Muller

Avant d’af­fronter Taylor Fritz si on exclut logi­que­ment la Laver Cup, Alex de Minaur présen­tait un bilan très peu relui­sant face au Top 10 avec quand même 16 défaites de suite. Et pour­tant il a suffi d’un succès face à Fritz pour parvenir à se hisser dans le dernier carré du Masters, certains y verront un signe du destin, d’autres une vraie aberration..

De toute façon, on va vite le savoir puisque l’Australien va affronter Sinner. Un adver­saire qu’il a rencontré 12 fois pour 12 défaites. Sur ces 12 duels, Alex a remporté deux sets…

Espérons que lors de cette demi‐finale, les débats ne soient pas trop déséqui­li­brés car cela enlè­ve­rait encore plus de crédit à un circuit en plein cham­bou­le­ment où certains choix de l’ATP ont boul­versé un équi­libre même si Alex n’est bien sûr pas là par hasard.…

Publié le samedi 15 novembre 2025 à 11:45

Sinner veut vivre des émotions fortes : « Malheureusement, je n’ai jamais joué la Coupe Davis, la vraie, celle qui se joue à l’ex­té­rieur, en Argentine ou au Brésil, où tout le stade est pour l’équipe adverse. C’est ça, la Coupe Davis, vous voyez ? »

