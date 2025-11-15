Avant d’af­fronter Taylor Fritz si on exclut logi­que­ment la Laver Cup, Alex de Minaur présen­tait un bilan très peu relui­sant face au Top 10 avec quand même 16 défaites de suite. Et pour­tant il a suffi d’un succès face à Fritz pour parvenir à se hisser dans le dernier carré du Masters, certains y verront un signe du destin, d’autres une vraie aberration..

📊 Les 16 derniers matchs d’Alex De Minaur 🇦🇺 face au Top 10 :

❌ Zverev

❌ Sinner

❌ Medvedev

❌ Fritz

❌ Fritz

❌ Sinner

❌ Sinner

❌ Alcaraz

❌ Rublev

❌ Alcaraz

❌ Djokovic

❌ Shelton

❌ Sinner

❌ Sinner

❌ Alcaraz

❌ Musetti 🆕



De toute façon, on va vite le savoir puisque l’Australien va affronter Sinner. Un adver­saire qu’il a rencontré 12 fois pour 12 défaites. Sur ces 12 duels, Alex a remporté deux sets…

Espérons que lors de cette demi‐finale, les débats ne soient pas trop déséqui­li­brés car cela enlè­ve­rait encore plus de crédit à un circuit en plein cham­bou­le­ment où certains choix de l’ATP ont boul­versé un équi­libre même si Alex n’est bien sûr pas là par hasard.…