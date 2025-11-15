Retombé à la 34ème place mondiale, Stefanos semble déjà en pré‐retraite ou en possible reconversion. Il a posté un message sur son compte Twitter où il nous explique donner des « cours » ou plus exactement des règles de vie aux adolescents âgés de 18 ans !!!
5 skills I’d teach every 18‐year‐old :— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) November 14, 2025
• Stress management
• Emotional awareness
• Basic finances
• Learning online
• Walking away from bad energy
C’est assez drôle de lire ces lignes car le Grec nous parle de la gestion du stress alors même que cela n’a jamais été une de ses qualités et aussi de s’eloigner d’énergies négatives alors qu’il est marqué à la culotte depuis toujours par son père et que cela ne semble pas lui apporter une vraie sérénité.
Publié le samedi 15 novembre 2025 à 12:16