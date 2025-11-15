AccueilInsoliteTsitsipas se met au "coaching", on aura tout vu...
Tsitsipas se met au « coaching », on aura tout vu…

Jean Muller
Par Jean Muller

-

101

Retombé à la 34ème place mondiale, Stefanos semble déjà en pré‐retraite ou en possible recon­ver­sion. Il a posté un message sur son compte Twitter où il nous explique donner des « cours » ou plus exac­te­ment des règles de vie aux adoles­cents âgés de 18 ans !!!

C’est assez drôle de lire ces lignes car le Grec nous parle de la gestion du stress alors même que cela n’a jamais été une de ses qualités et aussi de s’eloi­gner d’éner­gies néga­tives alors qu’il est marqué à la culotte depuis toujours par son père et que cela ne semble pas lui apporter une vraie sérénité.

Publié le samedi 15 novembre 2025 à 12:16

We Love Tennis
