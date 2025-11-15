AccueilATPATP - FinalsShelton, battu par Sinner : "C'est vraiment révélateur de pouvoir jouer contre...
Shelton, battu par Sinner : « C’est vrai­ment révé­la­teur de pouvoir jouer contre certains des meilleurs joueurs du monde et de voir où je dois aller. Je ne suis pas encore le joueur que je souhaite devenir »

Face à Jannik, sur certains séquences, Ben a confirmé qu’il avait du talent mais qu’il manquait encore d’ex­pé­rience, que sa marge de progres­sion est très impor­tant. L’Américain ne le nie pas, il est prêt à conti­nuer à faire les efforts pur s’aguerrir.

« C’est vrai­ment révé­la­teur de pouvoir jouer contre certains des meilleurs joueurs du monde et de voir où je dois aller. Je ne suis pas encore le joueur que je souhaite devenir. Loin de là. Il y a telle­ment de choses que je dois améliorer. Mais pour moi, j’ai de la chance. On peut voir les choses de deux façons : soit j’ai été blessé pendant un mois et demi, soit j’ai eu un mois et demi de repos. Maintenant, quand je rentre chez moi, je n’ai pas besoin de temps pour décom­presser ni de faire une pause avant de reprendre l’en­traî­ne­ment. Je peux m’y remettre tout de suite »

