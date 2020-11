Lors de sa conférence de presse et comme d’habitude, Dominic Thiem ne s’est pas plaint. Il n’a pas cherché d’excuses et regrettait rien sauf un coup droit dans le tie-break à 2 à 1 : « Nous étions tous les deux en super forme. Le niveau a été incroyable pendant les trois sets. Il n’y a en fait qu’un seul plan que je regrette vraiment. C’est à 2-1 dans le tie-break où j’ai frappé un excellent retour et ensuite a joué un coup droit « stupide ». Mais à côté de ça, je ne peux pas vraiment regretté quelque chose. Je veux dire que je pense avoir eu la bonne tactique en utilisant souvent le revers sclicé surtout contre Daniil où par le passé j’avais déjà utilisé efficacement cette arme pour le gêner. Si je devrais rejouer le match, je ferais la même chose. La façon dont il m’a break dans le troisième set était irréel. Il a fait des retours incroyables, il était fort dans les rallyes, il ne m’a laissé que des miettes. C’est comme ça. Ce tournoi est spécial. Hier face à Novak, j’étais déjà limite, là cela a été aussi le cas. Je peux juste le féliciter pour ce qu’il a accompli aujourd’hui »