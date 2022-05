Invité à disputer l’ATP 250 de Genève la semaine prochaine en guise de prépa­ra­tion à Roland‐Garros, plusieurs semaines après avoir subi une inter­ven­tion chirur­gi­cale à cause d’une hernie, Daniil Medvedev, présent ce dimanche lors du média day en Suisse, est revenu avec beau­coup de retenue sur la déci­sion de Wimbledon d’ex­clure tous les joueurs russes et biélo­russes de l’édi­tion 2022.

« Il y a eu beau­coup de discus­sions autour de ça. J’essaie de suivre ce qu’il se passe car la déci­sion ne m’appartient pas. Pour l’instant, cela se passe entre Wimbledon, l’ATP et peut‐être le gouver­ne­ment britan­nique. C’est une situa­tion compli­quée et, comme toutes les autres choses dans la vie, si vous demandez à 100 joueurs, chacun aura une opinion diffé­rente. Je peux jouer. Je serais heureux de jouer à Wimbledon car j’aime ce tournoi. Si je ne peux pas jouer et bien j’essaierais de disputer d’autres tour­nois et de bien me préparer pour l’an prochain si j’ai la chance alors de jouer. »