Lauréat d’un 20e titre en carrière, ce dimanche sur l’ATP 500 de Hambourg, dans sa ville natale, Alexander Zverev, tombeur en deux manches du Serbe Laslo Djere, a rendu un très bel hommage à ce dernier lors de son discours à l’oc­ca­sion de la remise des prix.

« Je tiens à féli­citer Laslo. Tu es l’un des gars les plus calmes et les plus humbles de la tournée. Tout le monde te respecte car nous savons à quel point tu travailles dur. Les plus grands moments et sommets de ta carrière vien­dront prochai­ne­ment. Je ne te souhaite rien d’autre que le meilleur. »