Au cours d’un entre­tien accordé au quoti­dien italien le Corriere Della Sera, l’en­traî­neur de Jannik Sinner, Simone Vagnozzi, qui colla­bore avec Darren Cahill, est revenu sur le début de saison de son joueur ainsi que sur l’énorme pres­sion dont il victime de l’autre côté des Alpes.

« Il y a beau­coup de pres­sion sur Jannik, trop je dirais. Parfois il gagne et enchaîné mais s’il se fait battre, je lis tout de suite que quelque chose ne va pas, comme si les autres joueurs n’étaient jamais battus ! La critique fait partie du jeu, mais certaines critiques sont gratuites. J’ai en tête le chemin que nous devons prendre, et nous allons aller de l’avant. Plus que de me sentir mal, je suis parfois surpris. Après sa défaite à Roland‐Garros (contre Altmaier au deuxième tour, ndlr), j’ai lu des choses comme ‘La catas­trophe’ ou ‘Alerte pour Sinner’, il me semble qu’il y a un peu trop de drame, honnêtement. »