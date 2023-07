Ce dimanche, Alexander Zverev à fait plaisir à son public en rempor­tant la finale de l’Open d’Hambourg contre Laslo Djere : 7–5, 6–3 en 1h50 de jeu.

Déjà titré à Munich et Cologne au début de sa carrière, Hambourg était une terre plus diffi­cile pour l’Allemand. Auteur d’une très belle semaine, il est notam­ment venu à bout des deux Français promet­teurs : Lucas Van Assche et Arthur Fils, les deux en deux manches.

L’actuel numéro 19 mondial, dispu­tait aujourd’hui sa 31e finale et a remporté son 20e titre en carrière.