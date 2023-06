Milos Raonic a impres­sionné tous les obser­va­teurs en battant avec la manière Miomir Kecmanovic (39e) pour son grand retour, à l’oc­ca­sion du 1er tour de l’ATP 250 de Bois‐le‐Duc (‘s‑Hertogenbosch). Le Canadien, absent pendant près de deux ans, s’est confié dans des propos rapportés par l’ATP après sa belle victoire.

« C’est agréable de se donner encore une chance et j’es­père aller aussi loin que possible. Jouer à nouveau devant autant de monde a été un vrai plaisir, surtout si l’on consi­dère que j’ai passé une année entière sans frapper une seule balle de tennis. Me voir aujourd’hui en compé­ti­tion devant autant de monde est un cadeau, même si je dois admettre que c’était un peu stres­sant, j’avais oublié ce senti­ment. En fait, je suis sûr que cela aurait été un peu plus facile si nous avions joué dans un stade vide », a déclaré le fina­liste de Wimbledon 2016.