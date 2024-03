De passage sur le plateau de Tennis Channel après avoir conservé son titre à Indian Wells, grâce à sa victoire en finale contre Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz a fait une décla­ra­tion pleine d’hu­mi­lité, en expli­quant le rôle de ses parents.

« Mon père et ma mère ont un très bon rôle à jouer. À chaque fois que je gagne un tournoi ou une somme d’argent, je ne vais pas mentir, mes parents me ramènent les pieds sur terre. Pour moi, ce n’est pas diffi­cile de le faire parce qu’à chaque fois que je fais un très bon résultat ou que je fais un très bon parcours dans un tournoi, je veux toujours être de retour avec mes amis, me sentir comme si rien ne m’était arrivé. J’aime être de retour à la maison, me sentir comme Carlos Alcaraz en tant que personne, pas en tant que joueur de tennis, je veux me sentir comme un gars normal. »