Arnaud Clément, ancien numéro 10 mondial et aujourd’hui consul­tant pour Eurosport, a insisté sur les qualités athlé­tiques de Gaël Monfils, de retour dans le top 50 à 37 ans (47e ce lundi).

« Il a un truc que d’autres n’ont pas et ça marche toujours. Physiquement, ce n’est pas tout à fait la même chose que les Djokovic et Nadal – jusqu’à il y a peu pour l’Espagnol –, mais c’est mons­trueux. La force et la puis­sance qu’il est capable de dégager sur des coups alors qu’il est à trois mètres derrière sa ligne, c’est une force pure, brute. Il est hors normes. »