« Not bad at all my friend » – LeBron James approves of Novak Djokovic’s long‐range three‐pointer at Los Angeles Lakers Stadium 🏀

😁😁😁@DjokerNole @KingJames#Djokovic @NBA #NoleFam



📸: @DjokerNole @Lakers IG pic.twitter.com/dnf6K0RBGM