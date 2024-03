Consultant pour Eurosport et commen­ta­teur de la finale du Masters 1000 d’Indian Wells entre Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev, l’an­cien 39e joueur mondial a avoué avoir été très impres­sionné par la pres­ta­tion de l’Espagnol, vain­queur presque sans trem­bler (7−6, 6–1) et auteur de certains points hallucinants.

« Je me suis marré au commen­taire, telle­ment c’était grotesque : il était à dix mètres de la balle parfois et je me disais qu’il ne pouvait pas la remettre. Et ce qui me faisait rire, c’est qu’il ne faisait pas que la remettre : il arri­vait en plus à la placer et à la contrôler de manière à mettre en diffi­culté son adver­saire. On se dit que ce n’est pas humain. Il a une telle explo­si­vité… Il est plus rapide que n’im­porte qui sur le circuit. Je n’ai jamais vu ça. »