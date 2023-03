Vainqueur sans trem­bler de Thanasi Kokkinakis pour son entrée en lice sur le Masters 1000 d’Indian Wells, Carlos Alcaraz, qui a révélé se sentir en pleine posses­sion de ses moyens après sa bles­sure à la cuisse contractée sur le tournoi de Rio, a égale­ment été inter­rogé en confé­rence de presse sur ce qu’il pensait faire de mieux sur un court de tennis.

« Eh bien, Je dirais que la partie la plus dange­reuse de mon jeu est lorsque je mets une pres­sion constante sur chaque coup de mon adver­saire. En retour, par exemple, je pousse l’ad­ver­saire à la limite, en essayant d’y aller à chaque coup. Je dirais que c’est la partie la plus impor­tante de mon jeu. Je dirais que les adver­saires ressentent la pres­sion à chaque coup. Je bouge bien. Je suis rapide et que j’at­teins chaque balle, ou du moins j’essaie. »