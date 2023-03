Diminué et battu en finale à Rio par Cameron Norrie puis forfait à Acapulco en raison d’un problème à la cuisse, Carlos Alcaraz s’est rassuré pour son entrée en lice sur le Masters 1000 d’Indian Wells, où il a atteint le dernier carré en 2022. L’Espagnol a réalisé une belle pres­ta­tion pour écarter Thanasi Kokkinakis en deux sets (6−3 6–3).

« Je me suis très bien rétabli, j’ai l’im­pres­sion de me déplacer sans problème. Je me suis senti très à l’aise en jouant, avec plus de mouve­ments, donc je pense que je suis prêt et complè­te­ment remis de ma bles­sure. Ce que je fais le mieux, c’est mettre la pres­sion sur mon adver­saire. Depuis le fond de court, par exemple, je pousse mon adver­saire dans ses derniers retran­che­ments, en essayant d’aller au bout de chaque coup. C’est la partie la plus dange­reuse de mon jeu. Je me déplace bien, je suis rapide et j’at­teins chaque balle, ou du moins j’es­saie de le faire », s’est réjoui le numéro 2 mondial, opposé à Tallon Griekspoor au 3e tour.