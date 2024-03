Interrogé, en confé­rence de presse à Indian Wells, sur la dispa­ri­tion histo­rique du revers à une main parmi le top 10 mondial, peu de temps après la sortie récente de Stefanos Tsitsipas, Grigor Dimitrov, 13e joueur mondial, s’est montré plutôt scep­tique concer­nant l’avenir de ce coup.

« C’est l’un des coups les plus diffi­ciles du tennis, quel que soit l’angle sous lequel on l’en­vi­sage. Pour l’ins­tant, nous tenons bon, disons‐le comme ça. Je compte sur tous les joueurs qui sont encore sur le terrain avec un revers une main pour conti­nuer à pousser et à jouer pour cela. Bien sûr, je serai proba­ble­ment le plus grand supporter de ce coup. Pour ce qui est de la nouvelle géné­ra­tion, oui, nous allons en voir de moins en moins. J’ai la sensa­tion que le jeu a telle­ment changé, il a évolué, bien sûr, et je pense que d’une géné­ra­tion à l’autre, les joueurs ont tradi­tion­nel­le­ment beau­coup changé. Ils sont plus forts, plus grands, et vous avez donc besoin d’une aide supplé­men­taire. J’aimerais voir plus de joueurs avec un revers à une seule main. Être capable de frapper un slice ou un revers d’une seule main, c’est de la pure beauté. Je pense qu’à chaque fois que vous essayez de frapper ce coup et que vous le réus­sissez, la sensa­tion est tout simple­ment stupé­fiante pour moi. »