Alors que Jannik Sinner est de plus en plus comparé à Novak Djokovic et que l’en­traî­neur de l’Italien a reconnu qu’ils s’étaient direc­te­ment inspirés du Serbe pour faire progresser son jeu, ces images vont clai­re­ment dans ce sens.

Présents tous les deux sur les courts d’en­traî­ne­ment d’Indian Wells, Novak Djokovic et Jannik Sinner, qui s’exer­çaient côte‐à‐côte, ont été filmés en parfaite synchro­ni­sa­tion au service.

À noter que les deux cham­pions ne pour­ront s’af­fronter qu’en finale sur le Masters 1000 californien.