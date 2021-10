Facilement qualifié pour le troi­sième tour après un nouveau succès sur l’Italien Mager (6–4, 6–2), Gaël Monfils est revenu briè­ve­ment en confé­rence de presse sur cette entrée en lice. S’il est satis­fait de sa pres­ta­tion, avec notam­ment un sublime Golden Game, le Parisien redoute les condi­tions clima­tiques en Californie.

« Il faisait vrai­ment chaud donc je suis plutôt content de mon adap­ta­tion parce que j’ar­ri­vais de l’Europe et des tour­nois en inté­rieur où il faisait beau­coup plus frais. C’est encore une charge supplé­men­taire et impor­tante pour le corps. J’espère que ça va aller. »