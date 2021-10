Finale surprise et finale en deux temps dans la nuit à Indian Wells.

Au départ, c’est clai­re­ment Basilashvili qui est le plus à l’aise. Le Géorgien toujours aussi percu­tant domine les débats et mène assez rapi­de­ment un set un break. En face, Cameron manque un peu de luci­dité et de punch.

Dos au mur, il commence alors à muscler son jeu et dans le même temps Nikoloz semble alors un peu apathique et lent. La finale tourne donc en faveur du Britannique qui ne sera plus vrai­ment inquiété : (3–6, 6–4, 6–1).

C’est juste le 2ème titre de la carrière de Cameron après celui acquis à Los Cabos.

C’était sa 7ème finale sur le circuit, mais la 5ème en 2021 où il présente un bilan de 47 victoires pour 20 défaites.

10ème à la Race, il n’est qu’à 115 points d’Hubert Hurkacz et peut donc prétendre à se quali­fier pour le Masters.

Sa prochaine sortie est programmée dans une semaine à Vienne en Autriche où tous les préten­dants à Turin seront présents.