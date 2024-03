Après avoir fait part d’une certaine inquié­tude ressentie lors de son entrée en lice sur le Masters 1000 d’Indian Wells où il lâché un set face à l’Australien Vukic, Novak Djokovic a été inter­rogé sur ce que le tennis lui avait apporté depuis le début de sa carrière. Et sa réponse mérite vrai­ment le coup d’oeil.

« Je dirais que cela m’a défi­ni­ti­ve­ment rendu plus rési­lient, je pense, juste pour tout le reste de la vie, en fait. Jouer au plus haut niveau pendant 20 ans m’a permis d’ex­ploiter des parties de moi‐même – menta­le­ment, physi­que­ment et émotion­nel­le­ment – dont j’igno­rais l’exis­tence. J’ai dû creuser profon­dé­ment à maintes reprises pour vrai­ment surmonter les défis et atteindre l’his­toire et de grandes réali­sa­tions. Mais cela m’a aussi appris que si vous faites les choses de la bonne manière, si vous vous consa­crez quoti­dien­ne­ment à une approche d’amé­lio­ra­tion constante en essayant de perfec­tionner vos compé­tences, vous‐même en tant que personne, en tant qu’ath­lète, cela vous mènera aux étoiles. Et même plus loin. Donc, rien n’est vrai­ment impos­sible si, tout d’abord, vous y croyez ferme­ment, le visua­lisez, puis vous créez un bon plan à court et à long terme afin d’exé­cuter tout ce dont vous rêvez. »