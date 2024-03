Au cours de la confé­rence de presse orga­nisée en marge de l’ex­hi­bi­tion qui aura lieu ce dimanche soir à Las Vegas aux côtés de Carlos Alcaraz, Rafael Nadal a fait une confes­sion bruta­le­ment honnête concer­nant sa prépa­ra­tion depuis sa bles­sure contractée à Brisbane début janvier.

Forfait pour l’Open d’Australie suite à ce nouveau contre­coup, l’Espagnol a en effet révélé qu’il n’avait même pas disputé un seul set d’en­traî­ne­ment depuis. Un aveu peu rassu­rant avant son entrée en lice ce jeudi sur le Masters 1000 d’Indian Wells.

« Je ne sais pas comment je me sens. Pour être vrai­ment honnête, parce qu’à ce stade je n’ai pas d’autre choix que d’être honnête, je n’ai pas joué un seul set depuis Brisbane. J’ai eu des moments meilleurs et moins bons. La chose la plus impor­tante pour moi, c’est que je suis là. C’est la réalité. Si je suis là, c’est déjà une bonne nouvelle. Il y a quinze jours, au‐delà des résul­tats, l’ob­jectif était de jouer le match (exhi­bi­tion) à Las Vegas et à Indian Wells et je suis proche de l’at­teindre. Je ne sais pas à quel niveau je serai à Indian Wells, mais c’est le moins impor­tant aujourd’hui. Je le promets. Pour moi, il est impor­tant de passer quelques jours à Indian Wells et de m’en­traîner avec des profes­sion­nels. J’ai hâte de jouer avec Carlos à Las Vegas. La prépa­ra­tion pour Indian Wells a été mauvaise et celle pour Brisbane a été bonne. J’espère jouer un set entre le match de dimanche et les jours qu’il me reste avant mes débuts. Pour moi, la prio­rité est d’es­sayer de sortir indemne d’Indian Wells. »