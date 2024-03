Avant de rece­voir un magni­fique hommage de la part de son bour­reau et tenant du titre au Mexique, Alex De Minaur, après sa défaite en finale de l’ATP 500 d’Acapulco, Casper Ruud, lors de la céré­monie de remise des prix, a fait un peu d’hu­mour à propos de la réus­site de l’Australien sur ce tournoi.

« Tu as été fantas­tique toute la semaine et tu as été juste trop bon ce soir, trop bon tous les soirs. Il semble que tu joues très bien à Acapulco et j’ima­gine que tu revien­dras l’année prochaine. J’espère que non, mais je suis sûr que tu reviendras. »