On s’at­ten­dait à un duel disputé entre Rafael Nadal et Sebastian Korda et ce fut vrai­ment le cas même si le niveau de jeu n’a pas été constam­ment au rendez‐vous, les deux prota­go­nistes ayant des vrais passages à vide. Au final, l’Espagnol s’en sort (6–2, 1–6, 7–6 (3)) mais c’est surtout l’Américain qui s’est sabordé. C’est la 16ème victoire d’af­filée en 2022 du Majorquin.

Asphyxié dès le début de la manche (4–0), l’Américain a mis du temps à se détendre pour parvenir enfin à donner la réplique à un Rafa toujours aussi perfor­mant et décisif.

Dominé 6–2 lors du premier set, Korda a vite réagi en imitant la « tactique » de son adver­saire en brea­kant très rapi­de­ment pour s’ad­juger la seconde manche sans frémir (1–6).

On allait donc vivre un set décisif, ce qui parais­sait peu probable après trente minutes de jeu.

C’est Sebastian qui prenait le premier le service de son adver­saire pour faire la course en tête et mener rapi­de­ment 5 à 2, double break en poche.

L’issue semblait donc écrite pour Nadal, dominé et trop atten­tiste. Mais Rafa c’est bien connu ne baisse jamais les bras. Bien campé quelques mètres derrière sa ligne de fond de court, l’Espagnol défiait alors son adver­saire et serrait vrai­ment le jeu.

Les fans très présents lors de ce 2ème tour rete­naient alors leur souffle et Rafa grigno­tait son retard point après point (5–5).

Quelques minutes plus tard après être revenu au score, Rafa bouclait ce duel plein de suspens au tie‐break (7–3) où Sebastian craquait encore côté coup droit.

Sebastian Korda pourra nourrir de vrais regrets car la victoire lui tendait vrai­ment les bras.

Nadal est toujours invaincu en 2022 et affron­tera Dan Evans au prochain tour.