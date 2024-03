Qualifié pour les huitièmes de finale sur le Masters 1000 d’Indian Wells après une excel­lente pres­ta­tion face à Frances Tiafoe ce dimanche (6−3, 6–3), Stefanos Tsitsipas, à l’instar de Grigor Dimitrov, a été inter­rogé sur l’évo­lu­tion et la place du revers à une main dans le tennis moderne.

Et si tout était à refaire, le joueur grec n’hé­si­te­rait pas une seule seconde à opter pour ce coup si particulier.

« Si je devais recom­mencer le tennis et choisir entre le revers à une ou deux mains, je choi­si­rais encore le revers à une main. J’ai l’im­pres­sion de faire partie des joueurs qui perpé­tuent l’hé­ri­tage du revers à une main. Si je n’étais pas là, si Grigor (Dimitrov) n’était pas là, si Lorenzo (Musetti) n’était pas là, si Richard (Gasquet) n’était pas là, on verrait à peine ce coup sur le circuit. C’est un coup de la vieille école, quelque chose que les gens avaient l’ha­bi­tude de jouer à l’époque, mais il a sa moder­nité aujourd’hui. Il a évolué pour devenir un coup moderne qui ne ressemble plus du tout à ce qu’il était il y a des centaines d’an­nées. Je pense qu’à l’avenir, de plus en plus d’en­fants déci­de­ront d’opter pour un revers à une main et nous pour­rions le voir à nouveau à des niveaux élevés, peut‐être même que beau­coup de joueurs le joue­ront bientôt dans le top 10. »