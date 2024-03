Auteur d’un début de saison labo­rieux (une seule victoire pour quatre défaites) et battu dès le premier tour du Masters 1000 d’Indian Wells, Stan Wawrinka ne sera pas de la partie à Miami (du 20 au 31 mars).

Le Suisse a en effet déclaré forfait pour le Masters 1000 flori­dien et s’est inscrit dans la foulée pour l’ATP 250 de Marrakech (du 1er au 7 avril) avec comme objectif de préparer au mieux et le plus tôt possible la saison sur terre battue.

Miami update :

OUT : Wawrinka

IN : Galan

Next : Hijikata — Entry List Updates (@EntryLists) March 1, 2024

Alors qu’il fêtera ses 39 ans le 28 mars prochain, le triple vain­queur en Grand Chelem pour­rait profiter de sa surface favo­rite pour se relancer avec en point de mire les Jeux olym­piques de Paris.