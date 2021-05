Sèchement battu par son idole Rafael Nadal le jour de ses 18 ans (1–6, 2–6), Carlos Alcaraz ne pouvait pas être abattu tant l’écart de niveau était impor­tant. En bon élève, le jeune espa­gnol va prendre le temps de comprendre ses erreurs avant de repartir au combat tout en atten­dant impa­tiem­ment la prochaine confrontation.

« J’ai apprécié le match et j’ai appris de Rafa. Cette rencontre me fera forcé­ment grandir et mûrir en tant que joueur sur comment gérer la pres­sion ainsi que les moments impor­tants du match. J’aurai préféré gagner, c’est certain, mais c’était quand même sympa de passer ma journée d’an­ni­ver­saire en jouant face à lui. La prochaine fois, ce sera diffé­rent, je saurai comment jouer. Dans ce match, je me suis préci­pité pour faire des coups gagnants, c’est dommage. Au fur et à mesure que le match avan­çait, j’ai mieux joué mais j’avais un super Rafa contre moi. Il ne m’a tout simple­ment pas laissé jouer à mon meilleur niveau. »