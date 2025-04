Joao Fonseca, encore loin des radars il y a un an, se retrouve désor­mais sous les feux des projec­teurs. Au Brésil, l’en­goue­ment est tel que son atta­chée de presse, Diana Gabanyi, recon­naît en lui avec Eurosport ce qu’elle a connu avec Gustavo Kuerten, ancien numéro 1 mondial.

« Ici, c’est complè­te­ment fou, on peut même parler d’hys­térie comme on l’a vu pendant le tournoi de Rio. À partir de son titre mondial juniors en 2023, il a commencé à susciter beau­coup d’in­térêt mais, jusqu’à l’année dernière, c’était encore gérable. En revanche, depuis son titre au Masters Next Gen fin 2024 et surtout l’Open d’Australie en début de saison, la situa­tion est hors de contrôle. Je reçois des demandes de partout, tous les jours. Sa popu­la­rité est d’ores et déjà égale à celle que j’ai pu connaître avec Guga »

Après une courte pause depuis Miami, la pépite Brésilienne a effectué un retour sans faute au Masters 1000 de Madrid, où il affron­tera Tommy Paul dans le cadre de son deuxième tour ce samedi.