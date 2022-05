A l’issue du succès de son poulain, le coach de Carlos Alcaraz toujours aussi limpide dans ses analyses, a insisté sur la capa­cité de se sublimer de la part de son joueur surtout quand il est en finale. Il est vrai qu’il semble bien que cette situa­tion amplifie sa concen­tra­tion et donc son niveau de jeu déjà très élevé.

« Je suis très heureux. Je pense que c’était une finale inat­tendue, nous nous atten­dions à ce que ce soit un peu plus diffi­cile avec le service de Zverev, mais Carlos affronte les finales avec une atti­tude et un savoir‐faire très impres­sion­nant pour son âge. Il est allé cher­cher le match dès le début et Sascha avait peut‐être un peu trop de respect le concer­nant. Il a fina­le­ment très bien contré son service et, en fond de court, il était bien supérieur. »