Si jusqu’à présent Casper Ruud marquait les esprits pour ses nombreuses défaites en finales (dont deux à Roland Garros), il soulève enfin le grand trophée à Madrid sur terre battue, sa surface de prédi­lec­tion, à l’issue d’une bataille acharnée contre le Britannique Jack Draper (7−5, 3–6, 6–4).

Rafael Nadal a exprimé sa joie sur ses réseaux sociaux, esti­mant que son ami mérite ample­ment cette victoire après tous les efforts fournis.

👏🏻 @CasperRuud98 👏🏻



Congratulations ! So happy for you and your team ! Well deserved ! 😃💪🏼 https://t.co/0ZGhdy1nvD