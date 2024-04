Programmé ce jeudi à 17 heures, le duel entre le très jeune améri­cain, Darwin Blanch, et Rafael Nadal est un peu le match des extrêmes.

En effet, 7787 jours séparent les deux joueurs et le duel va se jouer dans un contexte plus que parti­cu­lier étant donné la forme de Rafa. Pour son adver­saire, déten­teur d’une invi­ta­tion, ce sera forcé­ment une grande première, un moment qu’à déjà vécu Carlos Alcaraz. Raison de plus pour Carlitos de donner des conseils au jeune américain.

« Je me suis entraîné plusieurs fois avec lui, je sais qu’il a un bon tennis et qu’il joue très bien à son âge. Je lui ai simple­ment dit de profiter du moment, que ce moment va beau­coup l’aider dans sa carrière. C’était très impor­tant pour moi lorsque j’ai affronté Rafa en 2021 pour la première fois, j’ai beau­coup appris de ce match. Vivre cette expé­rience aide beau­coup. Il faut profiter du moment présent et acquérir le maximum d’expérience »