Vainqueur sans trem­bler du qualifié italien Andrea Vavassori, tombeur d’Andy Murray, ce samedi au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid (6−4, 6–3, en 1h20), Daniil Medvedev, inter­rogé sur les condi­tions rapides dans la capi­tale espa­gnole lors de son inter­view sur le court, a reconnu que cela ne chan­geait pas grand chose pour lui étant donné ses précé­dents résul­tats sur ce tournoi.

« J’ai bien joué. Je me suis senti bien. Il y a eu des moments serrés dans le match, mais quand nous avons eu des échanges en fond de court, j’ai eu l’im­pres­sion de contrôler la situa­tion à plusieurs reprises. Je suis vrai­ment content de mon niveau. Je veux simple­ment donner le meilleur de moi‐même. Bien sûr, tout le monde dit qu’ici je devrais aimer la terre battue un peu plus que les autres car le service va un peu plus vite, le court est plus rapide, mais jusqu’à présent, je n’ai pas eu de bons résul­tats à Madrid. Concernant aujourd’hui (samedi), c’était un grand match et j’es­père avoir d’autres matchs comme celui‐ci dans les jours et les semaines à venir. »