Alors que Wimbledon a décidé d’ex­clure tous les joueurs russes et biélo­russes de sa prochaine édition en réponse à la guerre entre la Russie et l’Ukraine, la réac­tion de Rafael Nadal était parti­cu­liè­re­ment attendue.

Elle est fina­le­ment inter­venue en confé­rence de presse lors de la journée des médias à Madrid. Et pour Rafa, comme pour Novak Djokovic, la déci­sion du Grand Chelem londo­nien est fonciè­re­ment injuste.

« C’est très injuste vis‐à‐vis de mes coéqui­piers de les rendre respon­sables de la guerre. J’ai de la peine pour eux et j’ai­me­rais qu’il en soit autre­ment, mais en fin de compte, nous savons que c’est ainsi. Nous verrons ce qui se passera dans les semaines à venir et si les joueurs prennent une déci­sion. Lorsque le gouver­ne­ment met en place des mesures, nous devons les suivre. Dans ce cas, c’est Wimbledon qui prend cette déci­sion sans y être obligé. Les Grands Chelems sont les tour­nois qui rapportent le plus de points. Nous devrons voir quelles mesures sont prises. C’est une chose très injuste pour eux », a lancé le Majorquin qui s’est même montré assez offensif en faisant allu­sion à de possibles sanc­tions contre le tournoi londo­nien comme le retrait de tous les points. Une option envi­sagée de plus en plus sérieu­se­ment par la WTA et l’ATP.