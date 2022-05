Benoît Paire est un homme heureux depuis qu’il a débarqué dans la capi­tale espa­gnole pour parti­ciper aux quali­fi­ca­tions du Masters 1000 de Madrid. Qualifications dont il est le seul joueur fran­çais, sur quatre parti­ci­pants, à s’être extirper.

Soutenu par un public en délire lors de son premier tour ce samedi, des images rares pour des quali­fi­ca­tions et encore plus pour un joueur étranger, le Tricolore, inter­rogé par notre confrère Quentin Moynet présent sur place, avait encore du mal à réaliser.

« Je me suis dit : on est en France ou en Espagne ? C’était des qualifs à Madrid, mais j’ai eu l’impression d’être à Roland‐Garros. Tout le monde chan­tait, c’était excep­tionnel. L’ambiance était folle, je kiffe ! Les gens sont là et m’attendent, ça me touche. »