Comme la plupart des stars du circuit, Stefanos Tsitsipas n’a pas pu échapper, lors de la journée des médias sur le Masters 1000 de Madrid, à la fameuse ques­tion sur la déci­sion de Wimbledon d’ex­clure tous les joueurs russes et biélo­russes de sa prochaine édition. Et contrai­re­ment à ses collègues Novak Djokovic et Rafael Nadal, le Grec se montre beau­coup plus prudent en prenant le soin de peser chaque mot qu’il prononce.

« Les joueurs en général n’ont pas vrai­ment eu le contrôle de ce qui s’est passé, surtout ceux qui viennent des pays qui souffrent de ne pas pour­voir parti­ciper à Wimbledon. C’est un sujet délicat à aborder. Je pense que ce n’est pas bien qu’ils ne soient pas auto­risés à jouer. Je crois. Ces personnes n’ont rien fait de mal pour être, je dirais, auto­ma­ti­que­ment exclues de cette compétition. »