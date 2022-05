Mais à quoi jouent Marian Vajda et Novak Djokovic ?

Alors que le numéro 1 mondial décla­rait récem­ment, à Belgrade, que si Marian Vajda ne faisait plus partie de son équipe c’est qu’il n’en pouvait plus des voyages inces­sants, le célèbre entraî­neur slovaque a fina­le­ment décidé de coacher son jeune et promet­teur compa­triote, Alex Molcan.

Une infor­ma­tion confirmée par Vajda lui‐même qui a donné une curieuse inter­view à nos confères de Tennis Majors dans laquelle il explique que Novak lui aurait préféré Goran Ivanisevic pour l’entraîner.

« C’était une combi­naison de plusieurs raisons : nous avons été ensemble pendant très long­temps et ses déci­sions ont montré qu’il voulait se concen­trer sur les tour­nois du Grand Chelem – c’est pour­quoi il pour­rait penser que ce n’est pas idéal d’avoir autant de personnes dans son équipe. Il voulait la réduire et n’avoir qu’un seul coach. Je n’en suis pas sûr, car je ne lui ai jamais demandé, mais je suppose, d’après mon analyse de son calen­drier de tour­nois, qu’il voulait réduire son équipe et qu’il a choisi Goran Ivanisevic. Cela n’avait pas de sens pour un entraî­neur de ne le coacher que sur les Grands Chelems, car un entraî­neur a besoin d’un plan à long terme. »