La distri­bu­tion des wild‐cards par le Masters 1000 de Madrid continue de faire jaser. Il y a une dizaine de jours, Fernando Verdasco et plusieurs joueurs espa­gnols ont exprimé leur colère contre le groupe de mana­ge­ment sportif, IMG, le nouveau proprié­taire du tournoi. Le direc­teur du tournoi, Gérard Tsobanian, a tenu mettre les choses au clair dans des propos accordés à L’Equipe.

« Verdasco commet une première grosse erreur en confon­dant des tour­nois qui appar­tiennent à une fédé­ra­tion, comme Rome ou Bercy, et des tour­nois qui appar­tiennent à une entre­prise privée. Les proprié­taires du tournoi ont le droit de disposer comme ils l’en­tendent des wild‐cards. Par le passé, avec Tiriac, on a toujours respecté les Espagnols, d’ailleurs Verdasco a eu quatre fois la wild‐card pour Madrid. Il a eu ses chances, il a été respecté. Son compor­te­ment est un peu exagéré, je trouve », a attaqué le Français, qui a ensuite défendu « son » joueur, Lucas Pouille (il est son agent, ndlr), invité et opposé à Karen Khachanov au 1er tour.