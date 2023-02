Après sa folle semaine à Montpellier, Arthur Fils n’arrête plus d’impressionner.

Le jeune Français qui a été invité au tournoi ATP 250 de Marseille a remporté plutôt aisé­ment son premier tour face au Russe Roman Safiullin (97ème mondial), 6–4, 6–3.

L’actuel 118ème mondial s’est confié après sa victoire auprès de nos confrères de L’Equipe. Il y exprime son amour pour le jeu et plus parti­cu­liè­re­ment pour le beau jeu et le « show » lui qui est un grand fan de NBA.

« Jouer avec le public, c’est quelque chose que j’aime bien depuis tout petit. Je suis admi­ratif du côté « showman » de Gaël Monfils. J’aimerai apporter ma touche comme lui » a déclaré le Français.

Il retrou­vera Jannik Sinner son tombeur à Montpellier pour prendre sa « revanche » en fin d’après-midi.