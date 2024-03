Moins de 48 heures après avoir remporté le Masters 1000 d’Indian Wells face à Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz, déjà présent ce mardi en confé­rence de presse d’avant tournoi à Miami, a notam­ment évoqué un point sur lequel il travaillait énor­mé­ment avec son équipe et sonen traî­neur prin­cipal, Juan Carlos Ferrero.

« La patience est un point sur lequel nous avons travaillé. Je suis un joueur avec un large réper­toire de coups, ce qui peut parfois être dérou­tant et me faire manquer de patience et perdre beau­coup de points. En fin de compte, ce n’est pas l’idéal dans un sport comme le tennis. La patience est donc un point sur lequel nous travaillons et à Indian Wells, je pense que je me suis plutôt bien débrouillé, mais cela dépend aussi de l’ad­ver­saire et de son style. Il faut s’adapter d’une manière ou d’une autre », a déclaré la tête de série numéro 1 du Masters 1000 de Miami qui affron­tera Vukic ou son compa­triote Carballes Baena pour son entrée en lice.